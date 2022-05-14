Bakan Kasapoğlu: "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık" - Son Dakika

Türkiye'nin milli sporcu kapasitesindeki artışın son 5 zirvede olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısına katıldı. Bakanlığın Konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da yer aldı.

"Dünya Göçebe Oyunları bize yüklenen en önemli emanetlerden birisi"

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın sıradan bir spor faaliyeti olmadığını belirterek, "Spor, birlikte yaşama kültürü açısından hem ülkeler hem milletler arasında; beraberlik, kardeşlik, dayanışma, sevgi unsuru. Geleneksel spor da Türk dünyası açısında ortak bir miras. Dünya Göçebe Oyunları da bu çerçevede bize yüklenen en önemli emanetlerden birisi. Göçebe Oyunları sıradan bir spor faaliyeti olarak değil, atalarımız bizlere ettiği kutlu bir emanet olarak görüyoruz. Bu emanete sahip çıkmayı da en önemli sorumluluk alanlarımızdan birisi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Göçebe Oyunları, Türk spor kültürü bakımında da ayrı bir önem taşıyor"

Türkiye'nin geleneksel sporlara verdiği önemden bahseden Bakan Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü, 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Bursa'da, bu ev sahipliğini en güzel şekilde gerçekleştireceğine inandığımız İznik'te gerçekleştireceğiz. Dünya Göçebe Oyunları, Türk spor kültürü bakımında da ayrı bir önem taşıyor. Dünya Göçebe Oyunları'nın, dünya spor arenasında daha üst noktalara gelmesi en büyük hedeflerimizden birisi. Ülkemizde Geleneksel Spor Dalları ve Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonumuzla birlikte, Cumhurbaşkanımızın kararı ile yeni kurulan; Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuz ve Geleneksel Güreşler Federasyonumuz olmak üzere dört geleneksel spor faaliyeti ortaya koyan federasyonumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

"Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık"

Son beş senede milli ve sporcu ve müsabakalara katılım oranındaki artışın yüzde 100'ü geçtiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Son 5 yılda tüm spor dallarındaki müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'ü geçen artışı yakaladık. Geleneksel spor branşlarımızın tamamında da büyük hedeflerimiz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Pek çok çalışmamız da geleneksel sporların gençlerimiz başta olmak üzere toplum nezdindeki farkındalığın artırılması ve bu anlamdaki çalışmalarımız da bizlerin önemli çalışma alanlarımızdan bir kaçı. Dünya Göçebe Oyunları, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki iş birliğimizin ve eşgüdümün de önemli bir yansıması" şeklinde konuştu.

"Türkiye önemli mesafeleri kat etti"

Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki başarısına da değinen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi sporda da bir devrimi gerçekleştirdi. Önemli mesafeleri katetti. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hem tesisleşme, hem spora bakış alanında apayrı bir noktaya geldi. Spor yatırımlarımız ve sahip olduğumuz altyapı, ülkemizin her bir noktasında pek çok uluslararası spor organizasyonunu en güzel, en başarılı şekilde gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. İnşallah 4. Göçebe Oyunları'nda da bunu bir kez daha hep birlikte kanıtlayacağız" dedi.

Bilal Erdoğan: "Salgının geride kalmasıyla birlikte bu çalışmalarımız yeniden çok hızlanacak"

Geleneksel sporları daha bilinir hale getirmek için çalıştıklarını kaydeden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Göçebe Oyunları, her geçen yıl daha fazla sporcuyla, daha fazla ülkeden katılımla yapılmaya devam etti. Dünya Etno Spor Konfederasyonu olarak büyümeye devam ettik. Şu anda 15 ülkeden 21 üyesi olan, bugüne kadar yaptığı çalışmalarda 80'inin üzerinde ülkelerin geleneksel spor kuruluşuyla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurduk. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik spor bakanıyla konfederasyonumuz arasında geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet ve deklarasyonlara imza atmış olduk. Salgının geride kalmasıyla birlikte bu çalışmalarımız yeniden çok hızlanacak."

"Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'te yapılmasının çok ciddi bir anlamı var"

4. Dünya Göçebe Oyunları'na Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacağını aktaran Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'te yapılmasının çok ciddi bir anlamı var. İznik Gölü'nü tanıdıkça, gördükçe biz de millet olarak ülkemizin incisi olduğunu anlayacağız. Göçebe Oyunları, İznik'in daha iyi tanınmasına ve hak ettiği şöhreti kazanmasına da bir başlangıç olacaktır" şeklinde konuştu.

Program, açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu'nun katılımcılarla çektirdiği anı fotoğrafının ardından tamamlandı. - ANKARA