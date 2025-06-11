Baklan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları 15 Haziran'da Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Baklan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları 15 Haziran'da Düzenlenecek

Baklan\'da Geleneksel Rahvan At Yarışları 15 Haziran\'da Düzenlenecek
11.06.2025 13:38  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Baklan ilçesinde, 15 Haziran'da geleneksel rahvan at yarışları ve kültürel şenlikler gerçekleştirilecek. Başkan Yusuf Gülsever, yarışların tarihi ve önemi hakkında bilgi vererek katılımcıları davet etti.

Denizli'nin Baklan ilçesi, 15 Haziran'da geleneksel rahvan at yarışları ve kültürel bir şenliğe ev sahipliği yapacak. İlçede geçmişi 1960'lı yıllara dayanan at yarışları, pandeminin ardından yeniden heyecan yaşatacak.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, 15 Haziran Pazar günü Baklan Atlı Spor Kulübü, Konak Mahalle Muhtarlığı ve hayırseverlerin iş birliğiyle düzenlenecek olan Baklan Rahvan At Yarışları ve Gala Gecesinin programını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Gülsever'e DGC Basın Merkezinde düzenlenen toplantıda Kulüp Başkanı İsmail Başkaya ve Mahalle Muhtarı Gökhan Şahan eşlik etti.

Baklan'da geçmişi asırlar öncesine dayanan rahvan at yarışlarının 1960'lı yıllardan bu yana yapıldığı hatırlatan Başkan Yusuf Gülsever, yarışların 2014-2020 yılları arasında düzenli hala getirildiğini söyledi. Pandemi nedeniyle ara verilen at yarışlarını gelen yoğun talep üzerine yeniden yapmaya karar verdiklerini belirten Gülsever, "Türk toplumlarında at; iyi bir dost, yakın bir arkadaş, günlük hayatında en yakın bir yardımcı, sanki bir kardeştir. Bir Türk atasözünde 'Sabah kalktığında önce atanı sonra atını gör' denilmişti. Türk kültüründe at, avrat ve silah daima ön planda tutulmuştur. Ayrı bir değer ve öneme sahiptir. Atlarda temel yürüyüşlerden birisi rahvan yürüyüşüdür. Rahvan; atın aynı tarafındaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürüme ile koşma arasındaki bir koşu şeklidir. Rahvan at yarışı, atın rahvan yürüyüşle belli bir mesafeyi en kısa zamanda ve hatasız olarak bitirmesi esasına dayalıdır. At yarışları, köklü bir geçmişimize dayanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değişi ile 'At yarışları modern toplumlarda sosyal bir ihtiyaçtır' Baklan Konak Mahallemizde düzenlenecek olan rahvan at yarışlarımız; 14 Haziran 2025 Cumartesi Gala Gecesi şenliğinde başlayacak, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 09.00'da at yarışı müsabakaları ile devam edecektir. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde özel müsabaka kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışlarımızda, 10 kategoride yarışacak sporculara çeşitli ödüller verilecektir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Gülsever, Etkinlik, denizli, Kültür, Baklan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Baklan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları 15 Haziran'da Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı
Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Bosna Hersek’te Meclis oturumu ’yılan’ nedeniyle ertelendi Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı 5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Türk spor tarihinde bir ilk Toprak Razgatlıoğlu 2026’da MotoGP’de yarışacak Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
Radar uygulaması işe yaradı mı İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
Guti’den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray’a gitme Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Jose Mourinho bildiğiniz gibi İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş

13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
13:08
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
19:42
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
18:34
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
18:31
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
18:23
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza
Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 14:09:41. #7.13#
SON DAKİKA: Baklan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları 15 Haziran'da Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.