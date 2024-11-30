BAL\'da 11. hafta heyecanı

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Kilis Belediyespor'un sahasında Yahyalıspor ile oynayacağı müsabakayı Deniz Sercan Akgül yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada 4. grupta oynanacak 7 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Reyhanlıspor-Şehit Kamil Belediyespor: Emir Toprak

Araban Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Tufan Gönoğlu

Bahçespor-Adaletgücü: Furkan Onur Sarıoğlan

İmamoğlu Belediyespor-Samandağ Gençlerbirliği: Abbas Onay

Zengenspor-Gaziantepgücü: Feyyaz Arıcı

Kilis Belediyespor-Yahyalıspor: Deniz Sercan Akgül

Develigücü- Ceyhan Belediyespor: Nurullah Yardımcı - KAYSERİ