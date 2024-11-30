BAL\'da 11. hafta heyecanı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Kilis Belediyespor'un sahasında Yahyalıspor ile oynayacağı müsabakayı Deniz Sercan Akgül yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada 4. grupta oynanacak 7 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Reyhanlıspor-Şehit Kamil Belediyespor: Emir Toprak
Araban Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Tufan Gönoğlu
Bahçespor-Adaletgücü: Furkan Onur Sarıoğlan
İmamoğlu Belediyespor-Samandağ Gençlerbirliği: Abbas Onay
Zengenspor-Gaziantepgücü: Feyyaz Arıcı
Kilis Belediyespor-Yahyalıspor: Deniz Sercan Akgül
Develigücü- Ceyhan Belediyespor: Nurullah Yardımcı - KAYSERİ
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