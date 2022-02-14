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BAL'da haftanın görünümü - Son Dakika

BAL'da haftanın görünümü

14.02.2022 11:41
BAL'da haftanın görünümü

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa'nın 6 takımı haftayı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa'nın 6 takımı haftayı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattı. Manisaspor, Manisa Sanayi Spor ve Yunusemre Belediyespor haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 1. Grup'ta ve 9. Bölge 3. Grup'ta yer alan Manisa takımları haftayı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle kapattı. Manisaspor, Manisa Sanayi Spor ve Yunusemre Belediyespor haftayı 3 puanla kapatırken, Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor ve Salihli Belediyespor ise mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

BAL 9. Bölge 1. Grup'ta yer alan Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor deplasmanda İscehisarspor'u 5-1 yenerken, Hacırahmanlıspor kendi evinde Sandıklıspor'a 2-1 yenildi. Grupta son sırada yer alan Ahmetli Belediyespor ise deplasmanda Bornova FK'ya 6-0 yenildi. Grupta Yunusemre Belediyespor 11 maçta 19 puanla 4. sırada yer alırken, Hacırahmanlıspor 7 puanla 8., Ahmetli Belediyespor ise 2 puanla 10. ve son sırada bulunuyor. Yunusemre Belediyespor 20 Şubat'ta kendi evinde Tire 2021 FK ile Ahmetli Belediyespor kendi evinde Torosgücü ile Hacırahmanlıspor ise deplasmanda Kınık Belediye ile karşılaşacak.

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta yer alan Manisaspor Sivaslı Belediyespor'u 2-0 yenerken gruptaki diğer iki Manisa takımı Salihli Belediyespor ve Manisa Sanayispor Salihli'de karşılaştı. Karşılaşmadan deplasman takımı Manisa Sanayi Spor 2-1 galip ayrılmayı başardı. Manisa Sanayi Spor 10 maçta 18 puanla 4. sırada yer alırken, Manisaspor 9 maçta 11 puanla 5. sırada, Salihli Belediyespor ise 10 maçta 8 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligin 11. hafta karşılaşmasında Manisaspor 20 Şubat'ta İzmirspor deplasmanında, Salihli Belediyespor Bölmespor deplasmanında, Manisa Sanayi Spor ise kendi evinde Torbalıspor karşısında 3 puan arayacak. - MANİSA

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Amatör Lig, Manisaspor, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL'da haftanın görünümü - Son Dakika Spor


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