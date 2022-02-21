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BAL'da haftanın görünümü - Son Dakika

BAL'da haftanın görünümü

21.02.2022 11:07
BAL'da haftanın görünümü

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden 6 Manisa takımı haftayı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden 6 Manisa takımı haftayı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

BAL 9. Bölge 1. Grup ve 2. Grup'ta yer alan Manisa takımları 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftayı kapattı.

BAL 9. Bölge 1. Grup'ta yer alan Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor kendi evinde Tire 2021 FK ile 0-0 berabere kalırken, Hacırahmanlıspor ise deplasmanda Kınık Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Ahmetli Belediyespor ise kendi evinde Torosgücü'ne 1-0 yenildi. 9. Bölge 1. Grup'ta 27 Şubat tarihinde Belediye Bolvadinspor-Ahmetli Belediyespor, Hacırahmanlıspor-Bornova FK, Torosgücü-Yunusemre Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Grupta Yunusemre Belediyespor 20 puanla 5. sırada, Hacırahmanlıspor 8 puanla 8. sırada ve Ahmetli Belediyespor 2 puanla 10. ve son sırada yer alıyor.

BAL 9. Bölge 2. Grup'ta yer alan Manisa Sanayispor kendi evinde Torbalıpor'u 5-1, Salihli Belediyespor deplasmanda Bölmespor'u 2-1 yenmeyi başarırken, Manisaspor ise deplasmanda İzmirspor'a 4-1 yenildi. 9. Bölge 2. Grup'ta 27 Şubat tarihinde Manisaspor-Çiğli Belediyespor, Aliağa FK-Manisa Sanayispor mücadeleleri oynanacak. Salihli Belediyespor ise haftayı bay geçecek. Grupta Manisa Sanayispor 21 puanla 4., Salihli Belediyespor 11 puanla 5. ve bir maçı eksik Manisaspor 11 puanla 6. sırada yer alıyor. - MANİSA

BAL'da haftanın görünümü

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Amatör Lig, Yunusemre, Ahmetli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL'da haftanın görünümü - Son Dakika Spor


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