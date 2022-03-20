BAL maçında gerginlik - Son Dakika
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BAL maçında gerginlik

20.03.2022 00:58
BAL maçında gerginlik

Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig (BAL) müsabakasında gergin anlar yaşandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde oynanan Çubukspor, Sincan Belediyespor Bölgesel Amötür Lig (BAL) müsabakasında gergin anlar yaşandı.

Çubukspor ile Sincan Belediyespor arasında oynanan müsabaka sırasında tartışma yaşandı. Bu sırada saha kenarında yedek oyuncular arasında da gerginlik oldu. Sincan Belediyespor oyuncusu rakip takımının oyuncusuna kafa attı. Aldığı darbe sonucu futbolcu yere yığılırken, saha karıştı ve olaylar çıktı. Gerginlik tribüne de sıçrarken, olaylar büyümeden önlendi. - ANKARA

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Sincan Belediyespor, Çubukspor, Ankara, Sincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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