Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde

16.05.2022 22:32
Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Türkiye E-Spor Federasyonu ve Üniversite E-Spor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen E-Spor Ünilig Türkiye Şampiyonasında, Balıkesir Üniversitesi E-Spor Valorant takımı finale yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Türkiye E-Spor Federasyonu ve Üniversite E-Spor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen E-Spor Ünilig Türkiye Şampiyonasında, Balıkesir Üniversitesi E-Spor Valorant takımı finale yükseldi.

43 Üniversitenin katıldığı şampiyonada Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı; birinci turda Pamukkale Üniversitesi E-Spor takımını 13-5, ikinci turda Dokuz Eylül Üniversitesi E-Spor takımını 18-16, üçüncü turda Giresun Üniversitesi E-Spor takımını 14-12, çeyrek finalde OSTİM Teknik Üniversitesi E-Spor takımını 2-0 ve yarı finalde Gazi Üniversitesi E-Spor takımını 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, 18-19 Mayıs tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenecek olan E-Spor Ünilig Türkiye Şampiyonası Final müsabakasında, Anadolu Üniversitesi E-Spor takımı ile karşılaşacak. - BALIKESİR

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde - Son Dakika


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