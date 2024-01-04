 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ankara Demirspor'dan Batuhan Süer, Kütahyaspor'dan Bilal Şeflek ve Amasyaspor'dan Cuma Ali Üzüm ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmaları devam edecek.

Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı
04.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı maçlarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam eden Balıkesirspor, kadrosuna 3 yeni oyuncuyu kattı. Balıkesirspor, Ankara Demirspor forması giyen 1998 doğumlu sağ bek Batuhan Süer ve Kütahyaspor'un kaptanlığını yapan 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Şeflek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Amasyaspor forması giyen 1992 doğumlu sol bek Cuma Ali Üzüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Cuma Ali, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement