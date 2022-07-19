Balkanları fethettiler - Son Dakika
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Balkanları fethettiler

19.07.2022 13:42
Balkanları fethettiler

Üç Dadaş atlet, Denizli'de yapılan Balkan Şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıktı.

Üç Dadaş atlet, Denizli'de yapılan Balkan Şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıktı. Erzurumlu Ömer Faruk Bozdağ 1500 metrede, Mevlüt Kılıç 800 metrede, Enbiya Yazıcı ise 3000 metrede Balkan Şampiyonu oldu.

52. U20 Atletizm Balkan Şampiyonası Denizli'de yapıldı. 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışlar büyük mücadeleye sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksinde 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan yarışlara katılan tüm sporcular kıyasıya mücadele ederken Erzurumlu üç atlet kürsünün en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Karayazılı atlet Ömer Faruk Bozdağ 1500 metrede Balkan şampiyonu olurken, 800 metrede Tekmanlı sporcu Mevlüt Kılıç altın madalyaya uzandı. Horasanlı atlet Enbiya Yazıcı ise 3000 metrede tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

İlk altın madalya Bozdağ'dan

U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Erzurum'a ilk altın madalya haberi Karayazılı olan TOHM Sporcusu Ömer Faruk Bozdağ'dan geldi.

Denizli'de yapılan U20 Balkan şampiyonasında TOHM sporcusu Ömer Faruk Bozdağ, 1500 metrede ülkemize şampiyonluğu getiren isim oldu. Bozdağ'ın başarısını ilk kutlayan isim antrenör Cahit Demir oldu.

Kılıç altına koştu

U20 Balkan Şampiyonasında Dadaşlar diyarına ikinci altın madalya ise Mevlüt Kılıç ile geldi. Tekmanlı milli atlet 800 metrede Balkan Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

3000 metrenin şampiyonu yazıcı

Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan milli atlet Enbiya Yazıcı ise 3000 metrede Balkan Şampiyonu oldu. Üç Milli atlet elde ettikleri başarı ile Dadaşların göğsünü kabarttı.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, başarının ekip ruhu ile geldiğine işaret ederek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutlar başarılarının devamını dilerim" dedi.

Doğan, destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi'ye, TAF Başkanı Fatih Çintimar'a, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu'na Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı'ya, TOHM Müdürü Murat Tanas'a antrenör arkadaşları Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Cahit Demir, Adem Belir, Mustafa Esen, Ayetullah Belir, Elif Eyüp ve Özkan Kaya'ya teşekkür etti.

Doğan, ayrıca spora büyük destekler veren Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'a da müteşekkir olduklarını söyledi. - ERZURUM

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Balkan Atletizm Şampiyonasında madalyalar sahibini buldu Balkan Atletizm Şampiyonasında madalyalar sahibini buldu Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu
Kaynak: İHA

Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Kılıç, Atletizm, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkanları fethettiler - Son Dakika

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