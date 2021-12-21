Üye Girişi
Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi - Son Dakika

Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

21.12.2021 22:33
Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mavi Şimşekler'in ilk golünü atan Yunus Akgün'ü Balotelli'nin kutlama şekli ise sosyal medyada çok konuşuldu. İtalyan yıldız gol sevincini yaşarken bacağını Akgün'ün kafa seviyesine kaldırarak hafifçe tekme attı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Süper Lig'in 18. haftasında sarı-kırmızılı takımı yıkan futbolcu oldu. Karşılaşmada atılan 2 golde de imzası olan 21 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşı Balotelli ilginç bir şekilde kutladı.

YUNUS AKGÜN GOLE SEVİNMEDİ

Adana Demirspor'u öne geçiren golü atan Yunus Akgün sakin kalıp sevinmezken, Balotelli'nin yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı. İtalyan yıldız, ayağını Yunus'un kafa hizasına kaldırarak 22 yaşındaki futbolcuya hafifçe tekme attı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

Adana Demirspor, Yunus Akgün, Galatasaray, Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:33 Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
21:59 Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu
21:43 Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?
21:26 AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz
21:25 Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
21:25 Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi         
22:32
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 22:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement