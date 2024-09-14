Bandırmaspor, Amed'e Yenildi

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- Bandırmaspor - Amed SF maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Bandırmaspor-Amed SF maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor, onun için moralimizi bozmayıp daha fazla çalışacağız, kendi oyunumuzu geliştirmek ve sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Oyuna 2. dakikada 1-0 mağlup olmamız ve ondan sonraki süreçte moralimiz düştü. Takım olarak ofansif anlamda istediğimi kadar üretken olamadık ve mağlup olduk. Ofansif anlamda oynayamadığımız için 90 dakikayı çeviremedik. İstediğimiz atakları bulamadık. Karşı takım Amed de fazla atak bulamadı. Oyuncularımız istek ve arzu olarak iyilerdi ama pozisyon bulma anlamında zayıf kaldık. Rakibimiz de pozisyon bulma anlamında pek etkili olamadı. İkinci dakikada buldukları golün ardından maçı soğutarak, kendi istedikleri şeye çekerek bitirmesini bildiler. Lig uzun bir maraton, böyle maçları içeride ve dışarıda da oynayacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Ligin istikrarlı takımı Bandırmaspor, uzun süredir tecrübesiyle ligde önemli işler başarıyor ve kendi sahasında avantajlarını iyi kullanıyor. Biz ise geç kurulmuş bir takımız ve birçok oyuncumuz ilk defa bu sezon forma giyiyor. Takım olarak pek çok fedakarlık yaptık. Sonuç alarak daha iyi bir altyapı kurabileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Amed Spor'un gerçekleştirdiği tesis ve kurumsallaşma konusundaki atılımlar, hem manevi hem de zaman açısından bizi oldukça meşgul etti. Bandırmaspor'dan aldığımız 3 puanla takımımızda moral bulduk. Bu motivasyonla sonraki maçlarda da iyi performans göstermeye devam edeceğiz. Stat ile ilgili bazı sıkıntılarımız vardı ve sağ olsun, sayın valimiz bu konuda önlemler aldı. Zirveyi zorlayan bir takımız ve bu amaçla takım için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.