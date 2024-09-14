Bandırmaspor, Amed'e Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmaspor, Amed'e Yenildi

Geniş Video İzle

Bandırmaspor, 1-0 kaybettiği Amed SF maçı sonrası teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

14.09.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bandırmaspor - Amed SF maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Bandırmaspor-Amed SF maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor, onun için moralimizi bozmayıp daha fazla çalışacağız, kendi oyunumuzu geliştirmek ve sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Oyuna 2. dakikada 1-0 mağlup olmamız ve ondan sonraki süreçte moralimiz düştü. Takım olarak ofansif anlamda istediğimi kadar üretken olamadık ve mağlup olduk. Ofansif anlamda oynayamadığımız için 90 dakikayı çeviremedik. İstediğimiz atakları bulamadık. Karşı takım Amed de fazla atak bulamadı. Oyuncularımız istek ve arzu olarak iyilerdi ama pozisyon bulma anlamında zayıf kaldık. Rakibimiz de pozisyon bulma anlamında pek etkili olamadı. İkinci dakikada buldukları golün ardından maçı soğutarak, kendi istedikleri şeye çekerek bitirmesini bildiler. Lig uzun bir maraton, böyle maçları içeride ve dışarıda da oynayacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Ligin istikrarlı takımı Bandırmaspor, uzun süredir tecrübesiyle ligde önemli işler başarıyor ve kendi sahasında avantajlarını iyi kullanıyor. Biz ise geç kurulmuş bir takımız ve birçok oyuncumuz ilk defa bu sezon forma giyiyor. Takım olarak pek çok fedakarlık yaptık. Sonuç alarak daha iyi bir altyapı kurabileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Amed Spor'un gerçekleştirdiği tesis ve kurumsallaşma konusundaki atılımlar, hem manevi hem de zaman açısından bizi oldukça meşgul etti. Bandırmaspor'dan aldığımız 3 puanla takımımızda moral bulduk. Bu motivasyonla sonraki maçlarda da iyi performans göstermeye devam edeceğiz. Stat ile ilgili bazı sıkıntılarımız vardı ve sağ olsun, sayın valimiz bu konuda önlemler aldı. Zirveyi zorlayan bir takımız ve bu amaçla takım için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Ersun Yanal, Politika, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Amed'e Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Amed'e Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement