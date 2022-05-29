Bandırmaspor Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Bandırmaspor Eyüpspor maçının ardından

29.05.2022 20:11
Bandırmaspor Eyüpspor maçının ardından

Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in Play-off yarı final rövanş maçında sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükseldi.

Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in Play-off yarı final rövanş maçında sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Böyle maçları oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda her hafta oynamıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. En önemli maçımız perşembe günü olacak. Şampiyon olmak inşallah bize nasip olur. Elimizden geleni yapacağız. Bandırmaspor olarak çıtayı yükselttik. İnşallah çıtayı yüksekte tutarız. Önümüzde 90 dakika kaldı. Bu 90 dakikayı da alırsak, bu sezonun anlamı çok büyük olacak" dedi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik sorumlu İbrahim Üzülmez ise, "Hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Tabii ki ilk maçın rövanşını kullanmak istiyorduk ama oyun içindeki penaltı tüm dengemizi bozdu. Bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Hem duran toplardan hem de bizimkilerin bir takım hatası maalesef bizim için kötü oldu. Bizim için Eyüpspor camiasını bir üst lige taşımak istiyorduk ama olmadı, üzgünüz. Beklenti içinde olduğumuz arkadaşlar özellikle hücumdaki arkadaşlarımızla hücum varyasyonlarında çok etkisiz olduğunu söyleyebilirim. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde doğru bir yapılanma ile hedeflere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika


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