Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, 2-1'lik Bodrum FK yenilgisini hatalara bağladı - Son Dakika
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, 2-1'lik Bodrum FK yenilgisini hatalara bağladı

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, 2-1\'lik Bodrum FK yenilgisini hatalara bağladı
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-1 yenilen takımının hatalarından ders çıkaracağını söyledi. Arslan, taraftarları mutlu gönderemedikleri için üzgün olduğunu belirterek camiadan özür diledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan açıklamalarda bulundu. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Arslan, Bodrum FK'nın genç ve dinamik bir takım olduğunu bildiklerini ve oyuncularıyla bu konuyu konuştuklarını söyledi. İlk yarıda oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını ancak fazla pozisyon üretemediklerini ifade eden Arslan, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını kaydetti. Duran top sonrasında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirten Arslan, 1-1'in ardından ikinci golü yediklerini ve karşılaşmayı çevirmeyi başaramadıklarını dile getirdi.

Bodrum FK'yı tebrik eden Arslan, maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını vurgulayarak, "Eksiklerimizi ve hatalarımızı giderip daha iyisini nasıl yapacağımıza bakarak tekrar güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, henüz 11. haftayı oynadık. Ligin sonunda Bandırmaspor, inşallah hak ettiği yerde ligi bitirecektir" diye konuştu.

Deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Arslan, taraftarları mutlu gönderemedikleri için üzgün olduklarını belirterek camiadan özür diledi. Arslan, sezon sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
TrendyolBodrumSporSon Dakika

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