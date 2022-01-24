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Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika

Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü

24.01.2022 00:55
Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçta Barcelona, 87. dakikada Frenkie de Jong'un golüyle sahadan galip ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 35 puanla 5. sıraya yükseldi.

Hafta içinde deplasmanda Athletic Bilbao'ya yenilerek Kral Kupası'ndan elenen Katalan ekibi, son üç maçından sonra galip gelerek moral buldu.

Teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın maçın son dakikasında kırmızı kart gördüğü Alaves ise 17 puanla 19'unculukta kaldı.

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Barcelona, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona, Alaves deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika
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