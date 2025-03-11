Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi

Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi

Barcelona, Benfica'yı 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırdı.

11.03.2025 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakaya 11'de başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Katalan ekibi, taraftarı önünde de erken gol buldu. 11. dakikada Lamine Yamal'ın pasında Raphinha topu ağlara gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra Otamendi, takımına beraberliği getirdi. İspanyol genç yıldız Yamal'ın 27. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Barcelona yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Balde ile hızlı gelişen Barcelona atağında, Raphinha sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Müsabakanın ikinci yarısında gol olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu, İspanyol ekibine karşı 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Barcelona, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 22:52:19. #7.11#
SON DAKİKA: Barcelona Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.