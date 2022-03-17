Barcelona maçından notlar - Son Dakika
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Barcelona maçından notlar

17.03.2022 20:45
Barcelona maçından notlar

Torrent, 4 ismi değiştirdiFeghouli kadroda yokBarcelona'da 3 değişiklikDev maç kapalı gişeHagi ve Popescu tribünde Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'yı konuk etti.

Torrent, 4 ismi değiştirdi

Feghouli kadroda yok

Barcelona'da 3 değişiklikDev maç kapalı gişeHagi ve Popescu tribünde Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'yı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çaldı. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Omar Elabdellaoui yerine Sacha Boey'e, Emre Kılınç yerine Ryan Babel'e, Sofiane Feghouli yerine Alexandru Cicaldau'ya ve Mostafa Mohamed yerine ise Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.Galatasaray, Barcelona karşısında sahaya; Pena- Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ilk 11'iyle çıktı.FEGHOULI KADRODA YOKGalatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Feghouli'yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli yerine Rumen futbolcu Cicaldau ilk 11'de yer aldı.Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdelloui de Feghouli'nin yanı sıra kadroda yer almayan diğer isimler oldu.BARCELONA'DA 3 DEĞİŞİKLİKBarcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının İspanya La Liga'da oynadığı ve 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı Osasuna müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Xavi; UEFA listesinde bulunmayan Daniel Alves yerine Dest'e, Gavi yerine Frenkie de Jong'a, Dembele yerine ise Traore'ye ilk 11'de şans tanıdı.Barcelona, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11'le çıktı: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Torres, Traore, Aubameyang.DEV MAÇ KAPALI GİŞEGalatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması kapalı gişe oynandı. 0-0'lık ilk maçın rövanşında dev rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, tribünleri hınca hınç doldurdu. Biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti.HAGI VE POPESCU TRİBÜNDEGalatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını tribünden takip etti. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte izledi.


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Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz

Gheorghe Popescu, Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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