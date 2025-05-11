Barcelona, Real Madrid'i 4-3 yendi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Maçın 14. dakikasında kontra atakla tehlikeli gelen Real Madrid'de ceza yayının gerisinde topla buluşan Mbappe ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Golü yedikten sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Barcelona, Eric Garcia'nın 19. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirirken, Lamina Yamal'ın 32. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 34. dakikadaki golüyle 3-2 öne geçti.

45. dakikada Real Madrid savunmasının pas hatasını değerlendiren Raphinha, Ferran Torres ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

Yenik duruma düştükten sonra ataklarını artıran Real Madrid'de Mbappe, 70. dakikada ağları havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 4-3'e getirdi.

Sezonun bitimine 3 hafta kala LaLiga lideri Barcelona, puanını 82'ye çıkararak 2. sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Espanyol maçından bir puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.