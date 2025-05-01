Barcelona ve Inter 3-3 Beraberlikte Buluştu - Son Dakika
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Barcelona ve Inter 3-3 Beraberlikte Buluştu

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Inter ile 3-3 berabere kaldı. Heyecan dolu mücadelede, Inter'in golüyle başladı ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, gol atarak rekor kırdı.

01.05.2025 00:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona, sahasında İtalya ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Barcelona, Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda Inter'i ağırladı.

Konuk takım, golü erken buldu. Marcus Thuram, 30. saniyede attığı şık topuk golüyle Inter'i 1-0 öne geçirdi. Thuram, Şampiyonlar Ligi yarı finallerindeki en hızlı golü kaydetti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında kornerden gelen ve kale sahasına seken topu voleyle ağlara gönderen Denzel Dumfries, durumu 2-0 yaptı.

Sağ kanadı çok etkili kullanan Lamine Yamal'ın 24. dakikadaki şık golüyle farkı 1'e indiren Barcelona, 38. dakikada fileleri havalandıran Ferran Torres ile 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Yamal, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde gol atan en genç futbolcu oldu. Inter karşısında 17 yaş 291 günlükken gol bulan Yamal, Monaco formasıyla 18 yaş 140 günlükken Juventus filelerini sarsan Kylian Mbappe'ye ait rekoru ele geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Hızlı hücumlarla savunmanın arkasına sarkarak rakibine zor anlar yaşatan Inter, 64. dakikada köşe vuruşundan gelen golle tekrar öne geçti. Korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle topu ağlara gönderen Dumfries, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 2-3.

Yediği golün etkisini çabuk atlatan Barcelona'da Raphinha, 65. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Üst direkten dönüp kaleci Yann Sommer'e çarpan top filelerle buluştu ve skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 71 dakika görev yaptı.

Bu arada vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 6 Mayıs'ta Milano'da oynanacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda İngiltere ekibi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Barcelona ve Inter 3-3 Beraberlikte Buluştu - Son Dakika

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