Barış Korkmaz, TDSF Başkanı Oldu

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Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Başkanlığı'na Barış Korkmaz seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, TZOB Otel'de yapıldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet raporu ibra edildi ancak denetim raporu ibra edilmedi.

Mevcut başkan Tolga Han Çinkitaş'ın aday olmadığı seçimde Yusuf Gül ve Barış Korkmaz yarıştı.

Korkmaz, kullanılan 220 oyun 127'sini alarak TDSF'nin yeni başkanı oldu. Gül, 90 delegenin oyunu alırken 3 oy da geçersiz sayıldı.

Korkmaz'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Zafer Coşkun, Fatih Özvezneci, Şenol Vefa Gülmez, Sidar Özalkak, Yeliz Yıldız, Şule Işıl Sözügüzel, Canberk Sayın, Arifhan Mehmet Kızılyalın, Faruk Kacır ve Satı Selin Pehlivan yer aldı.

Barış Korkmaz, yaptığı konuşmada, 2006'dan bu yana federasyonda kurucu yönetim kurulu üyesi, genel koordinatörlük, yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerinde bulunduğunu hatırlatarak, "Federasyonumuzun geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için çok hızlı bir yenilenme sürecine gireceğiz. Camiamızın her bireyine aynı mesafede durarak adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ortak hedeflerimize çok kısa bir sürede ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kulüpleri desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmaların sayısını ve kalitesini arttırmak, yeni sponsorlar kazandırmak konusunda var güçleriyle çalışacaklarını belirten Korkmaz, ayrıca şu vaatlerde bulundu:

"Branşlarımızın geniş kitlelere ulaşması ve sevilmesi için dans sporlarının coşku ve disiplininin dijital dünyada etkin bir şekilde yer almasını sağlayacağız. Federasyonumuzu uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edebilmek için bu alanda yetkin arkadaşlarımızın önünü açacağız. Eğitimden ekonomiye, sporcu gelişiminden altyapı yatırımlarına, antrenör ve hakemlerimizin gelişimine kadar her konuyu masaya yatıracağımız çalıştaylar düzenleyeceğiz. Federasyonumuzun finansal gücünü sağlamlaştırması için bir an önce iktisadi işletmemizi kuracağız."