Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

11.03.2022 15:38
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, bronz madalya almayı başardı. 55 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle kadınlardaki madalya sayısını 4'e çıkardı.

Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirdiklerinin ve Türk sporuna değer katmaya devam ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarıdan dolayı Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Rektör Uzun, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımız katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldıkları başarılarla Türk sporuna değer katıyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

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Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

Bartın Üniversitesi, Milli Sporcu, Bulgaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika


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