Bartın Üniversitesinin Ragbi Takımlarından 2 önemli başarı - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Ragbi Ünilig Türkiye Final Müsabakalarında Bartın Üniversitesi Erkek Ragbi Takımı ikinci, Kadın Ragbi Takımı ise üçüncü olmayı başardı.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen UNİLİG Ragbi Finalleri tamamlandı. Kocatepe Spor Kompleksindeki müsabakalarda Bartın Üniversitesi 2 önemli başarı elde etti.

Final Müsabakalarına kadar grup ve eleme karşılaşmalarında 177 sayı alıp sadece 14 sayı veren Bartın Üniversitesi Erkek Ragbi Takımı, son maçına namağlup olarak çıktı. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Yunus Emre Bostan yönetimindeki Bartın Üniversitesi Erkek Ragbi Takımı final maçının ardından 2'inci oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Ragbi Milli Takım antrenörü Yunus Emre Bostan yönetimindeki Bartın Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı ise önemli bir başarı elde ederek Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

Ragbi Takım oyuncularını ve antrenörlerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak spora olan ilgiyi arttırmak ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular ve spor yöneticileri yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Tüm paydaşlarımızın iş birliğiyle bu alana değer katmak için durmadan çalışıyoruz. Bu gayretlerimiz sonucunda milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin her bir bileşeninden gurur duyulacak yeni başarı haberleri alıyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum. Genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN