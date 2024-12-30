Bartınlı Dağcılar Keltepe Zirvesine Yürüyüş Düzenledi

Spor

BARTIN'da bir araya gelen 20 profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi'ne zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bartın Parthenia Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (PANKUT) ve Bartın Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı 20 kişilik profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine gezi düzenledi. 1200 rakımdan yaklaşık 5 saat boyunca 20 kilometre yol yürüyen dağcılar, Keltepe Dağı'nın 2 bin rakımlı zirvesine çıkarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

Haber-Kamera: BARTIN,