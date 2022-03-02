Başak Duman Bilecik'in gururu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başak Duman Bilecik'in gururu oldu

02.03.2022 11:41
Başak Duman Bilecik'in gururu oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik'in gururu oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik'in gururu oldu.

Duman, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Güreş Gençler A klasmanı 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bozüyüklü güreşçi Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik'in gururu oldu. Duman, Samsun'da 24-27 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 68 ilden 183 erkek 123 bayan sporcunun katıldığı şampiyonada Bilecik'i temsil edecek. Şampiyona sonrası Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu şampiyon güreşçi Başak Duman'ı ve takım antrenörü Kemal Karaboğa'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Başak Duman, daha önce de Romanya'da yapılan Yıldız Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü olan Ceren Sıla Müjde'yi finalde yenerek Türkiye Şampiyonu olmuştu. - BİLECİK

Başak Duman Bilecik'in gururu oldu

YORUMLAR
500
Bilecik'te otomobil aynası çarpan lise öğrencisi yaralandı Bilecik'te otomobil aynası çarpan lise öğrencisi yaralandı

Bozüyük Belediyesi, Altın Madalya, Bilecik, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başak Duman Bilecik'in gururu oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başak Duman Bilecik'in gururu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement