Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 20:28
Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.

Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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