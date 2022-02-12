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Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de - Son Dakika

Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

12.02.2022 16:32
Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet'e, Gaziantep FK maçında 11'de görev verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet'e, Gaziantep FK maçında 11'de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu müsabakaya turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ile Benfica'dan kiralanan Pizzi, 11'de başladı.

Yeni transferler, Medipol Başakşehir'le ilk antrenmanlarına 9 Şubat Çarşamba günü çıkmıştı. - İSTANBUL

Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

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Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de - Son Dakika
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