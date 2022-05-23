Başakşehir yeni sezon öncesi transferde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Francis Nzaba'nın ardından Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i de renklerine bağladı.
Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor. Zaglebie Lubin formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı - Son Dakika