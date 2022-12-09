Mesut Özil'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo paylaşımı: Gerçekten anlayamıyorum - Son Dakika
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Mesut Özil'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo paylaşımı: Gerçekten anlayamıyorum

09.12.2022 15:51

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalar yaptı. Portekizli yıldız hakkında son günlerde basında çıkan haberlere tepki gösteren Özil, "Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor." dedi.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçına yedek başlaması sonrası basına yansıyan iddialar yalanlanmıştı. Mesut Özil, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı.

"MEDYA SADECE TIK ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor.

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"YENİ NESİLDEN HİÇ KİMSE ONUN RAKAMLARINI TEKRARLAYAMAZ"

Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo paylaşımı: Gerçekten anlayamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo paylaşımı: Gerçekten anlayamıyorum - Son Dakika
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