Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Güzel bir başlangıç yaptık' - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Güzel bir başlangıç yaptık'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, 'Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir hazırlık dönemi gibi geçiyor, hem de resmi maç kazanmış olduk. Şimdi aynı ciddiyetle ikinci maçı oynayacağız' dedi.

25.07.2024 23:43
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir hazırlık dönemi gibi geçiyor, hem de resmi maç kazanmış olduk. Şimdi aynı ciddiyetle ikinci maçı oynayacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Güzel bir başlangıç yaptık. Oyuna 3 tane ana prensiple başladık, ciddiyet, rakibe saygı, toplu ve topsuz oyunda agresiflik. Oyuncularımıza erken ritim bulup, bunları gerçekleştirirsek iyi ve kolay maç olacağını söylemiştik. Bunları sahaya yansıtamadığımızı takdirde zorlanabileceğimizi düşünüyorduk. Tam da istediğimiz gibi planladığımız gibi başladık. Topu kaybettiğimizde çabuk kazandık, pres yaptık, sahaya iyi yerleştik. Çalıştığımız hücum prensiplerini sahaya yansıtabildik ve 6-1 kazandık. Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir hazırlık dönemi gibi geçiyor, hem de resmi maç kazanmış olduk. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Şimdi aynı ciddiyetle ikinci maçı oynayacağız. Oynamayan ve daha az süre alan oyuncularımız için yarın hazırlık maçımız var. Lig için de, Konferans Ligi'nin yeni formatında olmak hazırlanıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç kimlere şans vereceğiz kafamızda planımız var ama daha karar vermedik. Hazırlık dönemi olarak gördüğümüz için sonradan gelen oyuncuları maç ritimini arttırmak için kullanabiliriz. Ülke puanı için de gerekli performansı kazanmak için oynamamızın da farkındayız" şeklinde konuştu.

"Oyun gücüyle bu bütçelere karşılık vermeye çalışacağız"

Transferle ilgili soruya ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Takımımızın geçen senden yüzde 95'ini koruduk. Omurgamız sağlam, oynama alışkanlığımız var. Aramıza 3-4 oyuncu katılacak. Halihazırda görüşüp, anlaştığımız oyuncular var. İstediğimiz oyuncuları geldiği takdirde geçen senenin son periyodundaki gibi güçlü bir Başakşehir izleteceğimi düşünüyorum. Rakiplerimiz geçen seneden daha güçlü. Daha fazla transfer yapıyorlar, daha çok para harcıyorlar. Biz de o rekabetin içinde olmak istiyoruz. En büyük gücümüz, oyun gücümüz. Oyun gücüyle bu bütçelere karşılık vermeye çalışacağız. Hem ligde hem Avrupa'da hem de kupada maksimumları zorlamak istiyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Güzel bir başlangıç yaptık' - Son Dakika

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