Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, galibiyet için oyunu kontrol etmek istediklerini söyledi.

07.08.2024 18:32
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, oyunu ilk dakikadan itibaren kontrol ederek galip gelmek istediklerini söyledi.

Çağdaş Atan, maçın oynanacağı başkent Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kanat oyuncusu Deniz Türüç ile katıldı.

Rakibi ciddiye aldıklarını ve iyi analiz ettiklerini belirten Çağdaş Atan, "Bu turun favorisi olarak gözüküyoruz ama rakibimize çok fazla saygı duyuyoruz. İlk turu rahat geçtik ama bu tur öyle kolay olmayacak. Bunu nasıl daha kolaya çeviririz onun için çalıştık. Oyun planımız topa sahip olup oyunu domine edebilmek. Bunun için sahada olacağız. Güçlü bir kadromuz var. Oyunu ilk dakikadan itibaren kontrol edip sahadan kazanarak ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

San Marino ekibi La Fiorita'ya karşı takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurgulayan Atan, "Geçen seneki oyunumuzun üzerine koyarak devam ediyoruz. Oyun mekaniğimiz geçen seneden çok daha iyi durumda. İlk iki maçı çok iyi geçtik. Rakibe saygı çerçevesinde oyunun içinde girilebilecek maksimum pozisyona girdik. Oyuncularıma maçlardan sonra teşekkür ettim. Yarın da buna benzer baskılı bir oyun oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Iberia Tiflis'in oyun anlayışını da değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuna bakış açımız; bireysellik üzerinden değil, oyun üzerinden bakmak. Iberia Tiflis'in orta sahadaki üç oyuncusu da iyi. Takım bütünlüğü ve organizasyonu olan bir ekip. Ancak aynı zamanda yumuşak bir takıma karşı oynayacağız. Topa karşı baskılarının agresif olmadığını gördüm. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Hem toplu hem de topsuz oyunda agresif bir şekilde oynamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

RAMS Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç ise rakibe saygı duyduklarını dile getirerek "Güzel bir eşleşme oldu. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İyi bir takımımız var. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu tarz maçlara alışığız. Yarın yine kazanmak için sahada olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak - Son Dakika

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