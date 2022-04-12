Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı! - Son Dakika
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Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!

12.04.2022 22:44

Romanya'da Farul Costanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi, takımının FC Arges Pitesti 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmak için geldiği salonda az sayıda basın mensubunu karşısında görünce çıldırdı. Hagi, küplere binerek ve salonu terk etti.

Romanya 1. Lig mücadelesinde Gheorghe Hagi'nin hocalığını yaptığı Farul Costanta, FC Arges Pitesti 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmak için salona gelen Rumen hoca, az sayıda basın mensubunu karşısında görünce çıldırdı.

"BÖYLE YAPAMAZSINIZ"

Büyük bir saygısızlık yapıldığını belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek tepki gösterdi." Stat dışında taraftarlara imza verirken yanına gelen gazetecilere tepki gösteren Hagi, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" dedi.

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Gheorghe Hagi, Romanya, Spor, Son Dakika

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