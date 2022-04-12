Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı! - Son Dakika

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Romanya 1. Lig mücadelesinde Gheorghe Hagi'nin hocalığını yaptığı Farul Costanta, FC Arges Pitesti 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmak için salona gelen Rumen hoca, az sayıda basın mensubunu karşısında görünce çıldırdı.

"BÖYLE YAPAMAZSINIZ"

Büyük bir saygısızlık yapıldığını belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek tepki gösterdi." Stat dışında taraftarlara imza verirken yanına gelen gazetecilere tepki gösteren Hagi, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" dedi.