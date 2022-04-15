Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

15.04.2022 10:22
Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Erzurum'da düzenlenen Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası ve Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum'da düzenlenen Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası ve Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette sporculara, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Keskin'de eşlik etti.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişerek, Gediz'i Türkiye çapında temsil ederek gururlandıran sporcuların ziyaretleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muharrem Akçadurak, "Bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen bizleri gururla Erzurum'da düzenlenen Natürel Kızak Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Akçadurak; "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Ziyaret sonunda Başkan Akçadurak tarafından sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı hediye etti. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

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Türkiye, Erzurum, Gediz, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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