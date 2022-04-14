Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti - Son Dakika
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Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti

14.04.2022 10:42
Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti

Pazar günü Elazığspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Belediye Kütahyaspor, hazırlıklarını teknik direktör İsmail Güldüren nezaretinde devam ediyor.

Pazar günü Elazığspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Belediye Kütahyaspor, hazırlıklarını teknik direktör İsmail Güldüren nezaretinde devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Elazığ maçı öncesi takımı ziyaret ederek, taraftarları Elazığ maçına davet etti.

İsmail Güldüren nezaretinde Elazığ maçı hazırlıklarını aralıksız sürdüren Belediye Kütahyaspor'da futbolcuların neşesi ve hırsı gözlerden kaçmıyor. Halil Akkaş Stadyumu'nda gerçekleşen idmanı ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, takımın son durumu hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Bir süre idmanı izleyen Başkan Işık, Elazığ maçının önemine değinerek, futbolculara moral verdi.

Taraftarlara da seslenen Başkan Işık, "Belediye Kütahyaspor hedefleri doğrultusunda sahaya çıkıp maçlarını kazanmaya devam ediyor. Elazığspor maçının önemini biliyoruz ve teknik direktörümüz İsmail Güldüren, bu doğrultuda takımımızı hazırlıyor. Taraftarlarımızı Pazar günü oynanacak maça davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti
Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti
Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti

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Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Alim Işık, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti - Son Dakika


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