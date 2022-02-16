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Başkan Böcek: "Ata sporunun başkenti Antalya" - Son Dakika

Başkan Böcek: "Ata sporunun başkenti Antalya"

16.02.2022 16:03
Başkan Böcek: "Ata sporunun başkenti Antalya"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Birliği tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Forumu 2022 Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Birliği tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Forumu 2022 Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk turizminin başkenti Antalya'nın aynı zamanda ata sporunun da başkenti olduğunu söyledi.

Yağlı Güreş Birliği tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Forumu 2022 Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Birlik Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de katıldı.

"Sporla siyaseti ayrı tuttum"

Forumun açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk turizminin başkenti Antalya'nın aynı zamanda ata sporumuzun da başkenti olduğu dile getirdi. Siyasi hayatı boyunca sporla siyaseti hep ayrı tuttuğunu ifade eden Başkan Böcek, "Hangi kurum güreş düzenlerse orada oldum. Güreşçilerimize sahip çıkmaya çalıştım" dedi.

"Ata sporuna destek"

Önceki Büyükşehir yönetiminin Yağlı Güreş Birliği'nden ayrıldığını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez Antalya'yı tekrar birliğe üye yaptıklarını anlattı. Birlik ile el ele vererek, ata sporuna destek için çalıştıklarını belirten Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin 250 güreşçisi, 13 başpehlivanı var. Biz hep İsmail Balabanlar gibi başpehlivanlar yetiştirmeye çalıştık. Çocuk ve gençlerimizi güreşe teşvik etmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya
Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya
Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya
Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya
Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya
Başkan Böcek: Ata sporunun başkenti Antalya

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Böcek: 'Ata sporunun başkenti Antalya' - Son Dakika Spor


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