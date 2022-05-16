Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç'u tebrik etti - Son Dakika
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Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç'u tebrik etti

16.05.2022 15:54
Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç'u tebrik etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 7. Uluslararası Dünya Kickboks Kupası'nda Kickboks K-1 Stayl Dünya Kupası Şampiyonu olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç'u tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 7. Uluslararası Dünya Kickboks Kupası'nda Kickboks K-1 Stayl Dünya Kupası Şampiyonu olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç'u tebrik etti.

7. Uluslararası Dünya Kickboks Kupası, 52 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde sporcu ile İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, rakiplerini yenerek, Dünya Kupası Kickboks K-1 Şampiyonu olarak madalya ve şampiyonluk kupasını ülkemize ve Manisa'ya kazandırdı. Aykoç'un başarısı Manisa'da ve kulübünde büyük bir sevince neden oldu. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özel, "Sporcumuzu ve antrenörünü kutlar her daim destekçimiz olan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik, İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk ve Belediye Spor Kulübü yönetimimize teşekkür ederim." dedi.

"Göğsümüzü kabartıyor"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şampiyon sporcuyu başarısından ötürü kutladı. Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç kardeşimizin başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Cemile Aykoç kardeşimi kutluyorum. Üzerinde emeği olan hocalarına, antrenörlerine ve kulübümüzün yöneticilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimizin gençlerimizin Avrupa'da, Dünya'da derece elde etmeleri, İstiklal Marşımızı okutmaları bizim de göğsümüzü kabartıyor. Ben de bu noktada daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Kulübümüzün tüm sporcularına başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Şehzadeler Belediyesi, Dünya Kupası, Kickboks, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç'u tebrik etti - Son Dakika


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