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Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği - Son Dakika

Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği

16.02.2022 16:44
Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurumspor, Erzurum'un tarifi ve ifadesi demektir.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurumspor, Erzurum'un tarifi ve ifadesi demektir. Bu takıma sahip çıkmaksa hepimizin asli sorumluluğu ve önceliği olmalıdır" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ve Basın Sözcüsü Ahmet Dal'la bir araya gelen Başkan Orhan, yarın oynanacak Eyüpspor maçı öncesinde başarı dileklerini iletti. Kulübe madde ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "İmkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar takımımızın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Erzurumspor'umuz için elbette her maç önemli, ancak Eyüpspor maçı özelinde konuşacak olursak; bu maç Süper Lig yolunda önemli bir basamak olacak" diye konuştu.

"Başkan Sekmen'in katkısı çok büyük"

Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in Erzurumspor için ortaya koyduğu çaba ve sağladığı katkıların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Şehrimizin ve takımımızın üst üste iki kez Süper Lig'le tanışmış olması, işte bu gayretin bir sonucudur. İnşallah sezon sonunda biz bu mutluluğu bir kez daha yaşayacağız. Bu doğrultuda şehir olarak hepimizin el ele vermesi, birlik ve beraberlik adına en güzel örnekleri sergilememiz gerekiyor" dedi.

Aziziye'den bilet ve ring sefer

Erzurumspor'un Eyüpspor'la karşılaşacağı maç için taraftarlara bilet desteğinde bulunan Başkan Orhan, ayrıca Aziziye ilçesinden Kazım Karabekir Stadyumuna ücretsiz taşımacılık imkanı sunulacağını da açıkladı. Orhan, "Maç saatinden önce hem Ilıca, hem de Dadaşkent'ten stadyuma ring seferlerimiz olacak. Pandemi koşullarını sağlayan taraftarlarımız böylece hem ücretsiz bilet imkanından, hem de ulaşım hizmetinden istifade etmiş olacak. Taraftarlarımızı Kazım Karabekir Stadyumunu şaha kaldırmaya ve Süper Lig yolunda Erzurumspor'umuza destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Düzgün'den teşekkür

B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün de, kulübe sağladığı katkılardan dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Eyüpspor maçı öncesinde Erzurum'da oluşan atmosferin mutluluk verici olduğunu ve Dadaş'a yakışır bir tablo oluşturduğunu dile getiren Başkan Ömer Düzgün, "Bu atmosfere inşallah galibiyet de çok yakışacak. Şehrimize, camiamıza, Erzurumspor ailemize ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği
Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği
Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği

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Muhammed Cevdet Orhan, Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Aziziye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Orhan'dan Erzurumspor seferberliği - Son Dakika Spor


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