Başkan Tarhan, Mezitli'nin başarılı sporcularıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan Tarhan, Mezitli'nin başarılı sporcularıyla buluştu

15.04.2022 16:44
Başkan Tarhan, Mezitli'nin başarılı sporcularıyla buluştu

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları buluştu.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları buluştu. Tarhan, sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları, antrenör ve hocaları ile birlikte Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ı ziyaret etti. Satranç U12 kadınlar kategorisinde Fatma Nisa Çelik, Kayla Nil Zeybek, Eylül Öz, U12 erkekler kategorisinde İlhami Göktuğ Özen, Ege Arkan, Umut Üçoluk, Mehmet Soylu, Ege Öz, U18 genel kategorisinde Samet Erhan Demirci, Ata Sarp Uzun, Fatih Çelik, Salım Emre Gizdaş ve 32 il şampiyonu arasında dördüncü olarak Milli Takımda yer alan Selinay Koçaç'tan oluşan ekip aldıkları madalya ve kupaları Başkan Tarhan'a takdim etti.

Sporcularla sohbet ederek Mezitli'ye kazandırdıkları başarılar dolayısıyla teşekkür eden Tarhan, daha çok insanın sporla buluşması için çaba harcadıklarını söyledi.

"Her alanda başarılı olacak sporcularımız var"

Sporcuların başarıları ile gururlandırmaya devam etmeleri adına tüm desteği sağlayacaklarını vurgulayan Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın her alanda başarılı olmaları için gerçekleştirdiğimiz projeler artık dünya genelinde biliniyor ve ödüllendiriliyor. Her spor branşında başarı kazanan sporcularımızı teşvik etmek amacıyla bir ödül de Mezitli Belediyesi olarak biz veriyoruz. Uluslararası alanda başarı kazanan sporcularımıza bisiklet hediye ettik. Her turnuvaya gidişinde ve dönüşünde bir araya gelerek gereken moral ve motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizin daha çok erkek sporu olarak bilinen bilek güreşi dalında yakın zamanda daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracağından eminim. Kendisini bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan, Mezitli'nin başarılı sporcularıyla buluştu

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Kaynak: İHA

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