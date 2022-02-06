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Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor - Son Dakika

Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor

06.02.2022 11:02
Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ücretsiz eğitim projelerini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ücretsiz eğitim projelerini hayata geçiriyor. "Ankara'da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi" kapsamında birçok spor branşını Başkentli çocuklarla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara haftada 3 gün ücretsiz kick boks eğitimi de veriyor.

Başkent'te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye de devam ediyor. ASKİ Spor Kulübünün "Ankara'da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi" kapsamında öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz branşlardan biri olan kick boks eğitimi de yoğun ilgi görüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde başlatılan proje sayesinde birçok spor branşı ile tanışma fırsatı bulan başkentli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor eğitimi alıyor.

8-12 yaş aralığındaki çocuklara Şehit Kubilay Mahallesi 1734. Sokak No: 3/B adresinde bulunan spor salonunda kick boks eğitimi vermeye başladıklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü Cengiz Fahrioğlu, kursa olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ücretsiz kick boks eğitimini 8-12 yaş grubu aralığındaki çocuklara haftada 3 gün (Salı, Perşembe ve Cumartesi) vermekteyiz. Çocuklarımıza böyle bir imkanı tanıdıkları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ASKİ Spor Kulübüne teşekkür ederiz."

Kick Boks Branş Sorumlusu Ümit Yıldız da bu yaş grubundaki tüm çocukların kurslara katılabileceğini vurgulayarak, "Başkanımız Mansur Yavaş öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının spor yapabilmesi için böyle bir proje başlattı. Kurslarımızı başarı ile tamamlayan çocuklarımız bu sporu devam ettirdiği sürece milli takıma kadar yükselebilecek. Geleceğin şampiyonları buradan çıkacak" dedi. - ANKARA

Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor
Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor
Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor
Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor
Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor, Kick Boks, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkentli çocuklar kick boks ile buluşuyor - Son Dakika Spor


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