Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı

15.03.2022 15:30
Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı

Basketbol U14 Anadolu Şampiyonası Kızlar Kırmızı Grup Müsabakaları başladı.

Basketbol U14 Anadolu Şampiyonası Kızlar Kırmızı Grup Müsabakaları başladı.

15-19 Mart 2022 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek olan şampiyonanın teknik toplantısı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, federasyon yetkililerinin ve antrenörlerin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Kabakcı; "Şehrimize hoş geldiniz. İnşallah güzel bir Şampiyona olacak, kazasız, sakatsız ve seyir keyfi yüksek bir şampiyona olmasını temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı
Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı

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basketbol, Kayseri, Kongre, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı - Son Dakika


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