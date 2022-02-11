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Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

11.02.2022 11:02
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Semt77 Yalovaspor- Pınar Karşıyaka (90. Yıl)

20.15 Frutti Extra Bursaspor- Galatasaray Nef (TOFAŞ)

13 Şubat Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor- Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Beşiktaş Icrypex (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol- Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)

Yarın:

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Tarık Almış)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

13 Şubat Pazar:

15.45 Sigortam.net-Mamak Belediyespor (Cebeci İBB)

17.30 Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Fethiye Beşkaza)

14 Şubat Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

Akran Gemlik Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve TED Ankara Kolejliler- Akhisar Belediye Basketbol maçları ise ertelendi.

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Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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