Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

18.03.2022 10:41
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak; Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları sürecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak; Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi:

Yarın:

13.00 Türk Telekom- Gaziantep Basketbol (Ankara)

15.30 Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.15 Darüşşafaka- Anadolu Efes (Ayhan Şahenk)

20 Mart Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

15.30 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi- Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

21 Mart Pazartesi:

19.00 Büyükçekmece Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

13.30 Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)

13.30 Hatayspor-Fenerbahçe Safiport (Antakya)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Nesibe Aydın- Antalya 07 Basketbol (TOBB ETÜ)

20 Mart Pazar:

14.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kocaeli Atatürk)

21 Mart Pazartesi:

17.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Çankaya Üniversitesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyesi (Tarık Almış)

15.45 Sigortam.net- Akhisar Belediye Basketbol (Cebeci İBB)

17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

17.30 Finalspor- Samsunspor (Naim Süleymanoğlu)

20 Mart Pazar:

15.45 OGM Ormanspor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Mamak Belediyesi (Antalya)

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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