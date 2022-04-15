Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28'inci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

NG Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)

13.00 Türk Telekom- Pınar Karşıyaka (Ankara)

15.30 Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes- Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ- Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

17 Nisan Pazar:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Galatasaray Nef (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor (ENKA)

20.30 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

20.00 Finalspor-Akran Gemlik Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

14.00 Samsunspor- Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler (Tarık Almış)

17.30 Mamak Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mamak Belediyesi)

17 Nisan Pazar:

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Akhisar Belediye Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kagıtspor (Selçuklu)

17.30 Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor (Fethiye Beşkaza)

18 Nisan Pazartesi:

18.00 Sigortam.Net- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)

Kadınlar Süper Ligi'nde son hafta maçları 19 Nisan'da

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçları 19 Nisan Salı günü yapılacak.

Ligde yarın ise 21. haftadan ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Nesibe Aydın ve Galatasaray-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla, 25. haftanın son maçı Fenerbahçe Safiport-BOTAŞ karşılaşması oynanacak.