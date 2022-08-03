Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor

03.08.2022 13:34
Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosunu Berkan Durmaz dışında tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, halen hamle yapmadığı yabancı uzun forvet pozisyonunda Panathinaikos'tan Okaro White'tan haber bekliyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosunu Berkan Durmaz dışında tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, halen hamle yapmadığı yabancı uzun forvet pozisyonunda Panathinaikos'tan Okaro White'tan haber bekliyor. NBA'de Miami Heat ile Washington Wizards'ın yanı sıra Avrupa'da Virtus Bologna, Aris ve Unics Kazan gibi kulüplerde de forma giyen 29 yaşında, 2.03 boyundaki Jamaika asıllı ABD'li White'a teklif yapan yeşil-kırmızılılar, oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. White geçen sezon Euroleague'de 8.4 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu. Kaf-Kaf, 3 sezondur takımda forma giyen Fransız uzun forvet Amath M'Baye'yi Anadolu Efes'e kaptırmıştı.


- İzmir
YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Arka Mahallelere' Spor Eğitimi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Arka Mahallelere' Spor Eğitimi
Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Berkan Durmaz, basketbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement