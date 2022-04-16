Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

16.04.2022 13:19
Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Aliağa Petkimspor ile Semt77 Yalovaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Aliağa Petkimspor ile Semt77 Yalovaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

ENKA Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor müsabakasında Zafer Yılmaz, Özlem Yalman ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin düşmesinin kesinleştiği ligde 6 galibiyet ve 21 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor 33 puanla düşme hattında bulunuyor. Semt77 Yalovaspor ise 7 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 34 puanla İzmir temsilcisinin 1 puan üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde de Semt77 Yalovaspor'u mağlup eden Aliağa Petkimspor, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakmayı başaracak.

Yalova ekibi karşılaşmayı galip tamamlaması halinde kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atacak.

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Basketbol Süper Ligi, Yalovaspor, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak - Son Dakika
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