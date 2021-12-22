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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

22.12.2021 21:59
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Carlos Peruga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Adar Peer (İsrail)Türk Telekom: Perez 5, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 2, Berk Demir 6, Johnson 28, Ennis, Dawkins 9, Dorukhan Engindeniz 4, Can Uğur ÖğütLietkabelis: Radicevic, Lipkevicius 6, Orelik 8, Dovydas Giedraitis...

Salon: Ankara

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Perez 5, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 2, Berk Demir 6, Johnson 28, Ennis, Dawkins 9, Dorukhan Engindeniz 4, Can Uğur Öğüt

Lietkabelis: Radicevic, Lipkevicius 6, Orelik 8, Dovydas Giedraitis 5, Gagic 11, Kalaitzakis 11, Karolis Giedraitis 4, Maldunas, Zemaitis 8, Berzins 7

1. Periyot: 20-15

Devre: 33-32

3. Periyot: 48-43

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 65-60 yendi.

Maça iyi başlayan Türk Telekom, yüzdeli dış atışlarıyla ilk 5 dakikayı 13-4 önde geçti. Boyalı alanda rakibine katı savunma uygulamaya devam eden Türk Telekom, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Johnson ve Dorukhan Engindeniz'in sayılarıyla 4-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Dovydas Giedraitis'in üçlükleriyle karşılık veren Lietkabelis farkı 1 sayıya indirdi: 25-24. Bu bölümden sonra iki takımda sayılar bulurken, Türk Telekom soyunma odasına 33-32 önde gitti.

Üçüncü periyota iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Lipkevicius ve Zemaitis'in sayılarına, Türk Telekom Perez, Johnson ve Clemmons ile karşılık verdi. Üçüncü periyodun 25. dakikası 40-40 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra boyalı alandaki savunmasını katılaştıran, Johnson ve Dawkins ile sayılar bulan Türk Telekom, üçüncü periyotu 48-43 önde bitirdi.

Final periyodunun ilk 2 dakikası rakibine sayı şansı tanımayan Türk Telekom, farkı 10 sayıya (53-43) çıkardı. Bu dakikadan sonra Gagic, Lipkevicius ve Karolis Giedraitis'in sayılarıyla karşılık veren konuk ekip mücadelenin bitimine 4 dakika kala farkı 2 sayıya (53-51) indirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi Türk Telekom, 65-60 kazandı.

Türk Telekom, Portekiz, İspanya, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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