Başpehlivanlar, Anadolu'nun Kırkpınarı'nda boy gösterecek

Çorum Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş müsabakaları 21 Mayıs Cumartesi günü Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadında gerçekleştirilecek. Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşlerinde Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları er meydanında boy gösterecek.

Çorum'daki güreşlere katılmak isteyen pehlivanların Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gösterdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yağlı güreş organizasyonu ile Çorumlu güreşseverlerin güreşe doyacağını belirtti.

Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil, Orhan Okulu, Hasan Cengiz, Fatih Atlı, Ünal Karaman, Serhat Gökmen ve Faruk Akkoyun gibi Türkiye'nin en ünlü pehlivanlarının Çorum er meydanında güreşeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak ata sporumuza her türlü desteği veriyoruz. Genç pehlivanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güç, mertlik, dürüstlük timsali ata sporumuza katkı sunan, er meydanına çıkacak olan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

'400 bin TL'lik ödül'

Çorum Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreşlerde bu yıl 30'dan fazla başpehlivan yer alacak. Yaklaşık 400 bin TL ödülün dağıtılacağı güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce güreşçi katılacak. - ÇORUM