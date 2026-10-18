Batman Petrolspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı, Güçer ikinci yarıyı işaret etti - Son Dakika
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Batman Petrolspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı, Güçer ikinci yarıyı işaret etti

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Batman Petrolspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı, Güçer ikinci yarıyı işaret etti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik sorumlu Can Güçer, ikinci yarıda rakibi iyi analiz etmelerine rağmen analiz etmedikleri başka sebepler olduğunu söyledi.

Batman Petrolspor Teknik Sorumlusu Can Güçer, Kayserispor maçınınardından, "İkinci yarıda rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Batman Petrolspor Teknik Sorumlusu Can Güçer, son düğüde kadar mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyuncularımız iyi mücadele etti, son düdüğe kadar iyi mücadele ettiler. İlk yarıda oyun planımız iyi şekilde işlerken maalesef ikinci yarıda rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu. Ama biz önümüze bakacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu grubuma hepsinin ayağına sağlık. Bundan sonraki süreçte daha iyi Batman Petrolspor izleteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporKayserisporTrendyolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman Petrolspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı, Güçer ikinci yarıyı işaret etti - Son Dakika
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