BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu

17.05.2022 16:46
BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu

Balıkesir Üniversitesi, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Üniversitelerarası Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Balıkesir Üniversitesi, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Üniversitelerarası Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. Yaklaşık 30 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, ferdi müsabakalarda da başarılı sonuçlara imza atan Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, toplamda 14 madalya kazandı.

Bireysel Müsabaklarda 4 Altın, 2 Gümüş, 8 Bronz Madalya

Şampiyonada; Uğurcan Zehir 66 kg., Habibe Afyonlu 63 kg. Türkiye Şampiyonu olurken, Musa Şimşek 81 kg., Şeydanur Aydın 70 kg. müsabakalarında Türkiye İkincisi oldu. Hanife Özcan, 48 kg., Kader Divan 52 kg., Seçil Kümüş 57 kg., Sebile Akbulut +78 kg., Halil Çimen 73 kg., Fatih Enes Acet 100 kg., Ozan Erol da +100 kg.da Türkiye Üçüncülüğünü kazandı. Kata yarışmalarında ise Halil Çimen ve Cemil Yiğit Irmak'ın Türkiye Şampiyonluğunu kazandığı şampiyonada, Fatih Enes Acet açık sıklette Türkiye Üçüncüsü oldu. - BALIKESİR

BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu
BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu
BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu
BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu
BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Üniversite Judo takımı madalyaları topladı Üniversite Judo takımı madalyaları topladı ADÜ'nün efeleri Süper Lige yükseldi ADÜ'nün efeleri Süper Lige yükseldi
Kaynak: İHA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:58:05. #1.13#
SON DAKİKA: BAÜN, Judo'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement