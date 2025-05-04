Bayburt Raftingde Marka Olacak

Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri'nde düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ardından tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek, Bayburt'un raftingde marka olması amaçlanıyor.

Son yıllarda tarihi mekanları ve uluslararası ödüllü müzeleriyle kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Bayburt'un doğa sporlarına elverişli coğrafyası da ön plana çıkarılarak daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi tarafından Çoruh Nehri'nin mevcut rafting rotalarına kentten geçen kısmının da eklenerek yeni parkurların hem spora hem de turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Ekoturizmin canlandırılması için gerçekleştirilen çalışmalar sonucu nehrin Bayburt sınırları içinden geçen ve spora uygun olduğu belirlenen bölümünde 21-25 Nisan tarihleri arasında ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. Azgın sularda kürek çeken sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Şampiyonanın ardından tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek, Çoruh Nehri'nin rafting ve kanoda yurt içi ve dışında adından söz ettirmesi ve marka olması hedefleniyor.

70'ten fazla sporcu Bayburt'a geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, Türkiye'nin en hızlı akan ve kenti ikiye bölen Çoruh Nehri'nin her türlü doğa sporu ve aktiviteye uygun olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıldır rafting ve kano gibi sporlar için altyapı sağlamaya çalıştıklarını belirten Eldivan, "Çünkü Çoruh Nehri'nin en fazla güzellik verdiği şehir Bayburt. Bölgemizde geçtiği yerlerde müzeler, doğal oluşumlar, kültürel ve tarihi olmak üzere çok anlamlı yerler var. Biz de hem spor hem de kültür ve turizm olayına dönüştürelim diye üzerine çalışıyorduk, nitekim bugünlerde Çoruh Nehri'nin bir sportif faaliyetle buluşmasında ilk adımı attık." dedi.

Eldivan, nehrin Bayburt'tan geçen kısmının ilk kez resmi müsabakalara ev sahipliği yaptığını dile getirerek, ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası kapsamında 70'in üzerinde sporcunun Bayburt'a geldiğini söyledi.

Şampiyonanın ilk kez Bayburt'ta yapılmasının da ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Eldivan, şunları kaydetti:

"Bayburt bu anlamda hem kültürü hem doğasıyla ve lokasyon itibarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Biz de rafting ve kanoyla şehrimizi Türkiye'de ve uluslararası camiada hem tarihsel hem kültürel hem de sportif olarak duyurmayı düşünüyoruz. Artık günümüzde insanlar biraz daha sakin, daha önce görmedikleri, keşfetmedikleri yerleri görmek istiyor. Bu anlamda Bayburt eşi bulunmaz bir yer. Rafting şampiyonası da bunun tanıtımına katkı sağladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda özellikle rafting ve kano alanında Bayburt'umuzun çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum."

Eldivan, hemen her yıl bu tür şampiyonalara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Çoruh Nehri'nde ilk kez rafting yaptığını anlatan sporcu Nazlı Üstün ise "Umarım Çoruh Nehri'nde her sporcu rafting yapma şansını bulur. Biz çok eğlendik, umarım bu tür faaliyetlerin devamı gelir." diye konuştu.

Nurettin Çetin de Çoruh Nehri'nde rafting yapmanın zor olduğunu vurgulayarak, rafting için yeniden Bayburt'a gelmek isteğini dile getirdi.