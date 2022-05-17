Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor

17.05.2022 13:42
Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse eşliğinde içerisine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da alan 15 - 22 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Köse, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin Vali Epcim'e bilgi verdi.

Vali Epcim, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın ülke genelinde bayram olarak kutlandığını söyledi. Bu önemli günün Bayburt'ta da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacağını dile getiren Vali Epcim, tüm vatandaşları sporun birleştirici gücüyle kurtuluş mücadelesini başlatan heyecanı paylaşmaya davet etti.

Vali Epcim, ziyaretine gelen heyete teşekkür ederek hafta boyu düzenlenecek etkinliklerin verimli olmasını diledi.

Heyet adına söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse de Vali Epcim'e teşekkür etti.

Ziyaret gençlik ve spor projeleri üzerine yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi.

Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Seyfullah Dumlupınar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zafer Battal, Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonu Emre Yıldızoğlu ve Gönüllü Gençlik Lideri Doğukan Özpolat yer aldı. - BAYBURT

Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor
Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor

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Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Cüneyt Epcim, Bayburt, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt'ta Gençlik Haftası kutlanıyor - Son Dakika


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