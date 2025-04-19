Bayburt\'ta İlk Rafting Şampiyonası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta ilk kez 21 Nisan 2025 tarihinde Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek.
Çoruh Nehri'nin eşsiz akıntılarını üniversite gençliğinin dinamizmiyle buluşturacak organizasyonla, su sporlarında yeni bir dönem başlıyor.
Bayburt'ta su sporlarında ulusal düzeyde ilk olarak düzenlenecek şampiyonaya 8 üniversite, 71 sporcu katılacak. - BAYBURT
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